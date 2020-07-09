Президент Грузии осудила переход баскетболиста сборной страны в ЦСКА

Баскетболист Торнике Шенгелия Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила решение капитана грузинской сборной по баскетболу Торнике Шенгелия подписать трехлетний контракт с московским ЦСКА.

На своей странице в фейсбуке президент Грузии назвала решение грузинского форварда вызывающим сожаление.

"Для меня вызывает сожаление и как для президента Грузии неприемлемо решение капитана сборной Грузии по баскетболу о переходе в московский ЦСКА", - написала Зурабишвили.

О переходе Шенгелии из испанской "Басконии" в ЦСКА армейский клуб сообщил в четверг.

"Счастлив присоединиться к действующим чемпионам Евролиги и с нетерпением жду возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба. Надеюсь, что вместе с ЦСКА мы добьёмся больших успехов в Евролиге и Лиге ВТБ", - прокомментировал свой переход 28-летний грузинский спортсмен.

Последние шесть лет Шенгелия провел в составе "Басконии", где, как отмечает ЦСКА, "заработал репутацию одного из сильнейших тяжелых форвардов континента".