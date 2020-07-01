Баскетболист Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в команде

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Трехкратный победитель баскетбольной Евролиги форвард Андрей Воронцевич завершил выступления за московский ЦСКА, сообщает пресс-служба столичного клуба в среду.

"Долгий и славный путь Андрея Воронцевича в ЦСКА подошел к концу", - говорится в сообщении.

Воронцевич выступил со словами благодарности в адрес ЦСКА.

"Благодарю клуб, все руководство, тренерский штаб, всех болельщиков, каждого, кто был с клубом всей душой, делил с нами победы и поражения! Горжусь тем, что на протяжении 14 лет был в рядах ЦСКА! Жизненный путь продолжается! Пришло время покорять новые вершины!" – сказал он.

В составе ЦСКА Воронцевич провел 14 лет. Помимо Евролиги, он в составе ЦСКА девять раз выиграл Единую лигу ВТБ. За армейский клуб он провел 696 матчей, что является рекордом команды.

"4169 очков за ЦСКА – больше только у "стрелков" Джей Ар Холдена и Нандо Де Коло. 2416 подборов – больше только у "специалиста" Виктора Хряпы", - напоминает клуб.

Кроме того, Воронцевич – бронзовый призер чемпионата Европы-2011 в составе сборной России.