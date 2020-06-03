Баскетбольный ЦСКА расстался с двукратным победителем Евролиги в его составе

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американский форвард Кайл Хайнс покидает московскую баскетбольную команду ЦСКА.

"Двукратный победитель Евролиги в составе ЦСКА Кайл Хайнс продолжит карьеру в другой команде", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"Сильный и доброжелательный, образованный и организованный, неуступчивый на паркете и невероятно открытый в жизни, самый авторитетный игрок континента, настоящий лидер и капитан – именно таким мы узнали Кайла за семь сезонов в красно-синих цветах", - отмечается в сообщении.

Хайнс играл в ЦСКА в 2013 году, к тому моменту Евролигу он дважды выигрывал и в составе греческого "Олимпиакоса". В составе армейского клуба он дважды выиграл Евролигу, шесть раз – Единую лигу ВТБ. На его счету в ЦСКА 414 матчей, что является пятым показателем в истории клуба. В этих играх он набрал 3227 очков.