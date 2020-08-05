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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:49

Антон Шипулин выздоровел после COVID-19

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российский биатлонист, бронзовый призер Олимпийских игр-2014 Антон Шипулин сообщил, что он и члены его семьи выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией.

"Наконец наша изоляция подошла к концу! Мы сдали тесты - коронавируса нет, мы все здоровы", - написал спортсмен на своей странице в инстаграме.

Он отметил, что в пятницу вместе с семьей собирается вылетать домой. "Сейчас успеваем отдохнуть по полной, чтобы хоть как-то компенсировать упущенное время отпуска", - написал Шипулин.

Спортсмен также поблагодарил врачей и сотрудников Роспотребнадзора в Сочи за "труд и самоотдачу". "Работы у них сейчас очень и очень много. Но справляются, как бы ни было трудно", - подчеркнул биатлонист.

Шипулин и его семья о положительных результатах тестирования на COVID-19 узнали, когда находились на отдыхе. "Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом - теща и жена", - написал спортсмен на своей странице в инстаграме. Супруга биатлониста была госпитализирована.

Возвращаемся домой!🏡 Наконец наша изоляция подошла к концу! Мы сдали тесты — коронавируса нет, мы все здоровы! Послезавтра собираемся вылетать домой. Поэтому сейчас успеваем отдохнуть по полной, чтобы хоть как-то компенсировать упущенное время отпуска. Сегодня был такой замечательный день с семьей. Хочу сказать большое спасибо врачам и сотрудникам Роспотребнадзора в Сочи. Работы у них сейчас очень и очень много. Но справляются, как бы ни было трудно. Спасибо за ваш труд и самоотдачу. Желаю всем крепкого здоровья и хорошего настроения. Впереди ещё целый месяц лета, успевайте отдохнуть и набраться сил. Но обязательно берегите себя и очень внимательно относитесь к своему здоровью!

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)

биатлон Антон Шипулин коронавирус

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