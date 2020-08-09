Федун анонсировал снятие "Спартака" с чемпионата России

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Владелец московского ФК "Спартак" Леонид Федун заявил, что клуб снимется с участия в чемпионате России из-за очередных неоднозначных, по его мнению, решений судей.

"Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас", - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

"Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен!" - резюмировал он.

В первом туре чемпионата Российской премьер-лиги "Спартак" на своем поле сыграл вничью с ФК "Сочи" - 2:2. Московский клуб вел со счетом 2:0, но пропустил два гола, оба - с пенальти. От поражения сочинский клуб ушел на 90-й минуте.

Резонансными стали решения судей в отношении "Спартака" и в конце предыдущего сезона. Преимущественно они приводили к отмену голов "Спартака" в ворота соперников.