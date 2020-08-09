Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:38

Федун анонсировал снятие "Спартака" с чемпионата России

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Владелец московского ФК "Спартак" Леонид Федун заявил, что клуб снимется с участия в чемпионате России из-за очередных неоднозначных, по его мнению, решений судей.

"Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас", - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

"Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен!" - резюмировал он.

В первом туре чемпионата Российской премьер-лиги "Спартак" на своем поле сыграл вничью с ФК "Сочи" - 2:2. Московский клуб вел со счетом 2:0, но пропустил два гола, оба - с пенальти. От поражения сочинский клуб ушел на 90-й минуте.

Резонансными стали решения судей в отношении "Спартака" и в конце предыдущего сезона. Преимущественно они приводили к отмену голов "Спартака" в ворота соперников.

футбол ФК Спартак Леонид Федун

Новости

"Спартак" и "Сочи" сыграли вничью в матче РПЛ

"Спартак" и "Сочи" сыграли вничью в матче РПЛ

Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия "Формулы-1"

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 августа

Американец Льюис нокаутировал россиянина Олейника на турнире UFC в США

"Барселона" выиграла у "Наполи" и прошла в четвертьфинал ЛЧ

"Барселона" выиграла у "Наполи" и прошла в четвертьфинал ЛЧ

"Бавария" вновь разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал ЛЧ

Андреа Пирло возглавил "Ювентус"

ЦСКА победил "Химки" в стартовом матче РПЛ-2020/21

"Ювентус" обыграл "Лион" в Лиге чемпионов, но выбыл из турнира

"Манчестер Сити" победил "Реал" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" победил "Реал" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');