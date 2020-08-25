Футболист "Ростова" Зайнутдинов перешел в ЦСКА

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с полузащитником сборной Казахстана Бактиером Зайнутдиновым.

"ЦСКА и "Ростов" согласовали переход 22-летнего полузащитника из Казахстана Бактиёра Зайнутдинова", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Контракт с футболистом будет действовать до окончания сезона-2024/25.

Зайнутдинов, как гражданин Казахстана, не будет считаться легионером в российском чемпионате.

Ранее футболист выступал за казахстанские клубы "Тараз" и "Астана", а также за российский "Ростов".

За сборную Казахстана Зайнутдинов провел 13 матчей и забил шесть мячей.