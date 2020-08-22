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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09

У футболиста ЦСКА Набабкина диагностирован разрыв связки колена

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Кирилл Набабкин, получивший травму в матче Российской премьер-лиги против петербургского "Зенита", будет прооперирован.

"У Кирилла Набабкина диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Россиянину предстоит операция", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

О восстановлении и сроках возвращения игрока в общую группу клуб сообщит дополнительно.

Матч четвертого тура чемпионата России "Зенит" – ЦСКА прошел 19 августа в Петербурге и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Набабкин вышел в стартовом составе ЦСКА и был заменен после первого тайма.

33-летний Набабкин играет за ЦСКА с 2010 года.

футбол ФК ЦСКА

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