"Аэрофлот" продлил спонсорский контракт с футбольным ЦСКА

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" продлил до конца этого года спонсорский контракт с футбольным клубом ЦСКА.

Согласно сообщению перевозчика, соглашение с ЦСКА не предполагает денежных расчетов. "Аэрофлот" предоставит футболистам возможность летать чартерными и регулярными рейсами компании, а клуб сохранит за ней статус официального перевозчика, обеспечит размещение рекламы на форме игроков и других носителях, "предоставит иные преференции, предусмотренные спонсорским пакетом".

"Мы рады сообщить, что, несмотря на большие сложности, нам удалось найти приемлемый формат сотрудничества", - заявил генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев, которого цитирует пресс-служба.

"Аэрофлот" является официальным перевозчиком футбольного ЦСКА с 2009 года. В сезоне-2018/19 спонсорский контракт с клубом обошелся авиакомпании в $9 млн, следовало из материалов госзакупок.

В этом году на фоне ковидного кризиса в авиаотрасли "Аэрофлот" заявлял о вынужденном прекращении всех спонсорских контрактов, предполагающих денежные выплаты.

ЦСКА является шестикратным чемпионом России. В чемпионате РПЛ-2019/20 команда заняла четвертое место, в результате чего она в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках - лучший показатель среди российских клубов.