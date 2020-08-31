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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:27

Соперником "Динамо" в Лиге Европы УЕФА стал тбилисский "Локомотив"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Борьбу за выход в третий раунд квалификации Лиги Европы УЕФА московское "Динамо" проведет с тбилисским "Локомотивом".

Жеребьевка второй квалификационной стадии турнира прошла в швейцарском Ньоне в понедельник.

Игра пройдет 17 сентября в Тбилиси. Регламент турнира в условиях пандемии коронавируса не предусматривает ответного матча и присутствия зрителей.

Победитель матча продолжит турнирный путь в третьем раунде квалификации, проигравший – выбывает из еврокубков.

В чемпионате РПЛ прошлого сезона "Динамо" финишировало вне еврокубковой зоны, на шестом месте. Однако в Лигу Европы клуб попал благодаря квоте победителя Кубка России петербургского "Зенита", который как победитель РПЛ сыграет в Лиге чемпионов.

футбол Лига Европы УЕФА

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