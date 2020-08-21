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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09

"Севилья" в четвертый раз за шесть лет выиграла Лигу Европы УЕФА

"Севилья" в четвертый раз за шесть лет выиграла Лигу Европы УЕФА
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Испанская "Севилья" стала победителем Лиги Европы УЕФА сезона-2019/20.

В финальном матче в Кельне она обыграла итальянскую команду "Интер" со счетом 3:2.

На пятой минуте Ромелу Лукаку вывел "Интер" вперед, реализовав пенальти. На 12-й Люк де Йонг сравнял счет, на 33-й он вновь поразил ворота "Интера".

На перерыв команды ушли при равном счете: на 35-й минуте ответный гол провел футболист "Интера" Диего Годин.

На 74-й минуте победный для "Севильи" гол провел Диего Карлос.

"Севилья" в четвертый раз за последние шесть лет выиграла Лигу Европы. В общей сложности этот турнир (с учетом предшествовавшего ему Кубка УЕФА) покорился ей шесть раз – в сезонах 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20. Это - лучший показатель турнира

В нынешнем сезоне команду привел к триумфу главный тренер Хулен Лопетеги.

Из-за пандемии коронавируса, прервавшей турнир в феврале, формат оставшейся части сезона в Лиге Европы был скорректирован: начиная с четвертьфинала, пары проводили по одному матчу, все встречи проходили в Германии при пустых трибунах.

футбол Лига Европы УЕФА

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