Гол в ворота ЦСКА признан самым красивым в Лиге Европы

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Нападающий болгарского футбольного клуба "Лудогорец" Клаудиу Кешерю признан автором самого красивого гола в Лиге Европы УЕФА сезона-2019/20.

Гол, признанный лучшим, состоялся в матче "Лудогорца" против московского ЦСКА в рамках первого тура группового этапа в Софии.

На 52-й встречи румын точно пробил в дальний угол ворот ЦСКА с лета с линии штрафной после навеса с левого фланга. Счет стал 3:1 в пользу "Лудогорца". После этого Кешерю еще дважды поразил ворота армейцев, доведя счет до крупного.

Игра прошла 19 сентября прошлого года.

Для ЦСКА турнир сложился неудачно: набрав пять очков, команда заняла четвертое место в группе H и не смогла попасть в плей-офф. "Лудогорец" набрал 8 очков, занял второе место и вышел в весеннюю стадию турнира. В 1/16 финала болгарский клуб по сумме двух встреч уступил итальянскому "Интеру".

Победителем турнира стала испанская "Севилья".

Топ-10 голов Лиги Европы-2019/20