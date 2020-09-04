Медведев вышел в третий круг US Open
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путевку в третий круг турнира серии Большого шлема US Open.
Во втором раунде Открытого чемпионата США Медведев нанес поражение представителю Австралии Кристоферу О'Коннеллу – 6:3, 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут.
Следующим соперником Медведева, занимающего пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), будет 138-я ракетка мира Джеффри-Джон Вулф.
Призовой фонд Открытого чемпионата США составляет $53,4 млн.