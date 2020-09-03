Андрей Рублев вышел в третий круг US Open
Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев стал обладателем путевки в третий круг турнира серии Большого шлема US Open.
В четверг он нанес поражение представителю Франции Грегуару Гарреру. Результат – 6:2, 6:4, 7:6 (7:4) в пользу россиянина.
Следующим соперником Рублева будет итальянец Сальваторе Карузо. Рублев занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Карузо – замыкает первую сотню.
Призовой фонд Открытого чемпионата США составляет $53,4 млн.