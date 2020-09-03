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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:38

Андрей Рублев вышел в третий круг US Open

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев стал обладателем путевки в третий круг турнира серии Большого шлема US Open.

В четверг он нанес поражение представителю Франции Грегуару Гарреру. Результат – 6:2, 6:4, 7:6 (7:4) в пользу россиянина.

Следующим соперником Рублева будет итальянец Сальваторе Карузо. Рублев занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Карузо – замыкает первую сотню.

Призовой фонд Открытого чемпионата США составляет $53,4 млн.

теннис US Open

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