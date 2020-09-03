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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:38

Хачанов победил Кузнецова во втором круге US Open

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов завоевал путевку в третий круг турнира серии Большого шлема US Open.

Во втором раунде соревнования он нанес поражение своему соотечественнику Андрею Кузнецову. Результат матча – 6:3, 6:4, 6:1 в пользу Хачанова. Продолжительность игры составила 1 час 50 минут.

В следующем круге Хачанов, занимающий 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сыграет с победителем пары Алекс де Минор (Австралия) – Ришар Гаске (Франция).

Призовой фонд Открытого чемпионата США составляет $53,4 млн.

теннис US Open

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