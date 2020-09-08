Россия проиграла Польше в отборе на молодежный ЧЕ по футболу

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты молодежной сборной России потерпели поражение от сверстников из команды Польши в отборочном матче чемпионата Европы-2021 среди игроков не старше 21 года.

Результат встречи, прошедшей в городе Лодзь, - 1:0 в пользу поляков. Среди них отличился Патрик Дзичек, его гол состоялся на 61-й минуте.

Российская сборная в восьми матчах набрала 17 очков и лидирует в группе 5. Польша отстает на один балл. При этом россиянам в отборочном турнире осталось сыграть два матча, полякам – три.

В финальную часть попадают победители групп и пять лучших команд, занявших вторые места.