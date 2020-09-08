Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:51

Россия проиграла Польше в отборе на молодежный ЧЕ по футболу

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты молодежной сборной России потерпели поражение от сверстников из команды Польши в отборочном матче чемпионата Европы-2021 среди игроков не старше 21 года.

Результат встречи, прошедшей в городе Лодзь, - 1:0 в пользу поляков. Среди них отличился Патрик Дзичек, его гол состоялся на 61-й минуте.

Российская сборная в восьми матчах набрала 17 очков и лидирует в группе 5. Польша отстает на один балл. При этом россиянам в отборочном турнире осталось сыграть два матча, полякам – три.

В финальную часть попадают победители групп и пять лучших команд, занявших вторые места.

футбол

Новости по теме

Новости

Сидорова превзошла Исинбаеву по числу выигранных чемпионатов России

Сидорова превзошла Исинбаеву по числу выигранных чемпионатов России

Россиянин Кучеров набрал пять очков в матче Кубка Стэнли НХЛ

Российский теннисист выйдет в полуфинал US Open

Италия победила Нидерланды в Лиге наций УЕФА

Футболист сборной Франции Мбаппе заразился коронавирусом

"Спартак" победил "Динамо" в матче КХЛ

"Спартак" победил "Динамо" в матче КХЛ

Месси приступил к тренировкам с "Барселоной"

Месси приступил к тренировкам с "Барселоной"

Два футболиста "Манчестер Сити" заразились коронавирусом

Джокович дисквалифицирован с US Open

Джокович дисквалифицирован с US Open

Россия победила Венгрию в Лиге наций УЕФА

Россия победила Венгрию в Лиге наций УЕФА
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');