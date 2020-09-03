Россия победила Сербию в Лиге наций УЕФА

Игроки сборной России после забитого гола в ворота Сербии Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 3:1 нанесли поражение национальной команде Сербии в матче первого тура Лиги наций УЕФА.

На 48-й минуте россиян вывел вперед Артем Дзюба, реализовав пенальти. На 69-й минуте второй гол в ворота сербов провел Вячеслав Караваев.

На 78-й минуте Александр Митрович поразил ворота россиян и сократил отставание в счете. Однако через три минуты состоялся точный удар в исполнении Дзюбы.

Игра прошла на ВТБ Арене - Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина в Москве.

Сборная России попала в группу 3 дивизиона B. Во втором туре Россию ждет выездное соперничество с Венгрией, игра пройдет 6 сентября. В третьем туре, 11 октября команда Станислава Черчесова дома встретится с Турцией.

14 октября, в четвертом туре россияне на своем поле сыграют с Венгрией. В пятом туре, 15 ноября пройдет матч Турция – Россия. 18 ноября, в рамках шестого тура россияне сыграют на выезде с Сербией.