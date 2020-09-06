Россия победила Венгрию в Лиге наций УЕФА

Футболисты сборной России празднуют гол Марио Фернандеса (№2) Фото: Reuters

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 3:2 нанесли поражение национальной команде Венгрии в матче второго тура Лиги наций УЕФА.

По ходу игры, прошедшей в Будапеште без зрителей, российская сборная добилась комфортного преимущества в три мяча: на 15-й минуте отличился Антон Миранчук, на 33-й – Магомед Оздоев, на 46-й – Марио Фернандес.

Соперник, однако, смог ответить двумя голами, их авторами стали Роланд Шаллаи (62-я минута) и Неманья Николич (70).

К концу второго тайма сборная Венгрии усилила давление на ворота Антона Шунина, создала несколько опасных моментов, но забить третий мяч ей не удалось.

Победа для россиян стала второй на турнире, 3 сентября подопечные Станислава Черчесова со счетом 3:1 в Москве победили Сербию.

Сборная России представляет в Лиге наций группу 3 дивизиона B. В третьем туре, 11 октября команда Станислава Черчесова дома встретится с Турцией.