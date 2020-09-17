Футбольный арбитр нацелился на более тяжелую статью для избившего его Широкова

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный арбитр Никита Данченков, избитый экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время любительского матча, считает, что его оппонент достоин уголовного дела по более тяжелой статье, чем по той, что заведено сейчас.

"По мнению моих адвокатов, Александра Островского и Артура Рамазанова, Широков совершил покушение на убийство. Будем добиваться переквалификации этого дела на более тяжелое", - приводит слова Данченкова Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что на Широкова заведено уголовное дело по статье 115 УК РФ, что подразумевает умышленное причинение легкого вреда здоровью. Экс-полузащитник сборной России, петербургского "Зенита", московских "Спартака" и ЦСКА, а также ФК "Краснодар" находится под подпиской о невыезде.

10 августа в интернете появилась видеозапись инцидента, в ходе которого Широков ударил в лицо арбитра Никиту Данченкову. Когда тот упал, Широков ударил в его лицо уже ногой. В результате матч был остановлен, а судья с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью доставлен в больницу, где ему было наложено несколько швов.

На следующий день Широков публично извинился за свой поступок.

"По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной", - написал Широков в инстаграме. Он подчеркнул, что прекрасно осознает, "что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками".

Данченкова не устроили извинения Широкова, пострадавший арбитр считает, что тот должен был попросить прощения лично.

"Не могу назвать это извинениями. Если бы человек хотел извиниться — он попытался бы это сделать на месте или приехал бы в больницу, где я был больше четырех часов. А в своем посте он сказал, что "…Несмотря на не поставленный пенальти…". Это не дело", - считает Данченков.

Сообщалось, что на агрессивные действия Широков перешел, будучи недовольным одним из решений арбитра.

"После моего решения Роман моментально встал и вскипел, начал посылать и оскорблять меня матом на весь стадион. Я остановил игру. Роман шел в мою сторону, продолжая оскорблять меня. Я пошел навстречу ему, понимая, что за такое необходимо удалять с поля. Андрей Тихонов (экс-футболист сборной России – ИФ) пытался остановить меня, брал за руку, но я не собирался менять свое мнение", - рассказал Данченков.

"Я достал красную карточку, показал ее, и мгновенно получил два удара кулаком в лицо. Моментально рухнул от боли на поле и потерял сознание на пару секунд. В момент, когда я отключился, я получил сильный удар ногой в область головы. Благо, что рука немного прикрывало лицо. Если бы не она, то никто не знает, что могло произойти со мной",- отметил он.

"Правда, часы жалко, которые от удара сломались", - посетовал арбитр.

"Я твердо решил еще в тот момент, что такое нельзя оставлять просто так. Решительность как была на самом высоком уровне, так и осталась. Сомнения? Быть того не может", - подчеркивает он.

По его словам, он "не ожидал, что человек с большими достижениями, с большим именем и репутацией способен на такое", - заявил Данченков.

В августе адвокат Данченкова Александр Островский заявлял, что действия Широкова следует квалифицировать как покушение на убийство.