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Роман Широков извинился перед избитым им судьей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков выступил с извинениями в адрес арбитра, которого он ударил во время любительского матча в понедельник.

"По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной", - написал Широков в инстаграме.

Он подчеркнул, что прекрасно осознает, "что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками".

"Надеюсь, - пишет Широков, - Никита как можно скорее вернется в строй".

Также он извинился перед организаторами турнира, зрителями, а также партнерами по команде "Матч ТВ", за которую, будучи экспертом телеканала, он играл.

Между тем, по сообщениям СМИ, "Матч ТВ" отказался от дальнейшего сотрудничества с Широковым.

Инцидент произошел в понедельник. Не согласившись с решением арбитра, Широков ударил его по лицу. Очевидцы сообщали, что он попытался продолжить побои, но был оттеснен партнерами по команде.

Экс-капитан сборной России Широков наибольших успехов добился в петербургском "Зените". С 2008 по 2014 годы в его составе он дважды выиграл чемпионат России, по разу становился обладателем Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Кубка России и Суперкубка России.

В составе сборной России он завоевал бронзу Евро-2008.

В 2012 и 2013 годах признавался лучшим футболистом России.

По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения @dante_71_ Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками, надеюсь Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира @amkal_official_, своими партнерами по команде Матч ТВ и зрителями

Публикация от Роман Широков (@shirokovrn)

футбол Роман Широков

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