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Теннисный Кубок Федерации переименован в честь рекордсменки Большого шлема

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация тенниса (ITF) в четверг провела ребрендинг командного чемпионата мира среди национальных женских сборных.

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Теперь он называется на Кубок Федерации, а Кубок Билли Джин Кинг BNP Paribas, сообщила пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).

"Командный кубок мира переименован и получил новое название, как дань уважения Билли Джин Кинг, легенде тенниса, выдающейся спортсменке, посвятившей жизнь борьбе за социальную справедливость и равенство в жизни и в спорте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "это первые крупные международные командные соревнования, названные в честь женщины".

Ребрендинг является продолжением прошлогодних масштабных изменений в формате соревнований и увеличения призового фонда игроков до $12 млн, что поставило "Кубок Федерации" на один уровень с аналогичным мужским турниром – "Кубком Дэвиса".

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Ранее был изменен и формат турнира. Теперь он объединит 12 лучших стран, которые в течение одной недели будут соревноваться за звание чемпионов мира в Будапеште.

"Чемпионка на корте и первопроходец за его пределами, Билли Джин Кинг всю свою жизнь пропагандирует глобальное равенство и ведет борьбу с дискриминацией во всех ее проявлениях. Ценности, которые она олицетворяет, отражают дух турнира, который превратился в крупнейшее ежегодное международное командное соревнование в женском спорте, в котором в 2020 году приняли участие представительницы 116 стран мира", - говорится в сообщении.

Американская теннисистка Билли Джин Кинг участвовала с первого же турнира Кубка Федерации и выигрывала его 10 раз – наилучший показатель. Также она является рекордсменкой по числу выигранных турниров Большого шлема – 39: 12 в одиночном разряде, 16 – в женском парном и 11 – в смешанном парном. Возглавляла мировой рейтинг.

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