Триумфаторы турниров Большого шлема братья Брайан завершили карьеру

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Многократные победители турниров теннисной серии Большого шлема, олимпийские чемпионы американцы Боб и Майк Брайаны объявили о завершении выступлений в профессиональном спорте.

"Мы оба внутренне чувствуем, что сейчас подходящий момент", - приводит слова Майка Брайана New York Times.

42-летние братья Брайан за свою 22-летнюю карьеру выиграли 119 титулов Большого шлема, включая 16 турниров серии Большого шлема. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов в парном разряде они 438 недель провели на вершине.