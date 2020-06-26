Кубок Дэвиса и Кубок Федерации перенесены на 2021 год

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Проведение финальных турниров теннисных Кубка Дэвиса и Кубка Федерации перенесены на следующий год, сообщается на сайтах соревнований.

Решения объясняются техническими проблемами, вызванными пандемией коронавируса, а также нежеланием подвергать опасности участников соревнований в сложившейся из-за COVID-19 ситуации.

Финальный турнир Кубка Дэвиса, в котором принимают участие мужские теннисные сборные стран, пройдет в Мадриде с 22 по 28 ноября 2021 года. В свою очередь, матчи Кубка Федерации с участием женских сборных намечены на период 13 по 18 апреля следующего года в Будапеште.