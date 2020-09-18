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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:46

Джокович вышел в четвертьфинал турнира "Мастерс" в Риме

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович завоевал путевку в 1/4 финала турнира серии "Мастерс", проходящего в Риме.

В третьем круге соревнования он нанес поражение сербу Филипу Краиновичу (29-е место в мировом рейтинге) – 7:6 (9:7), 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут.

Турнирная сетка вывела первую ракетку мира на победителя пары Лоренцо Музетти (Италия) – Доминик Кепфер (Германия).

Призовой фонд турнира составляет 3 млн 853 тыс. евро.

теннис Новак Джокович

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