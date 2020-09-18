Джокович вышел в четвертьфинал турнира "Мастерс" в Риме
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович завоевал путевку в 1/4 финала турнира серии "Мастерс", проходящего в Риме.
В третьем круге соревнования он нанес поражение сербу Филипу Краиновичу (29-е место в мировом рейтинге) – 7:6 (9:7), 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут.
Турнирная сетка вывела первую ракетку мира на победителя пары Лоренцо Музетти (Италия) – Доминик Кепфер (Германия).
Призовой фонд турнира составляет 3 млн 853 тыс. евро.