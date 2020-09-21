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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20

Фанатам команд-гостей матчей РПЛ разрешили находиться на трибунах

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига одобрила возвращение гостевой квоты на матчах чемпионата России по футболу

"Общее собрание проголосовало за возвращение гостевой квоты на матчи Тинькофф РПЛ и за допуск зрителей на матчи Молодёжного первенства", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ в понедельник.

"Гостевая квота на матчи Тинькофф РПЛ должна будет составлять 5% от допустимого количества зрителей. Увеличение квоты допускается по согласованию между клубами. Эти предложения должен будет рассмотреть и одобрить Исполком РФС", - отмечается в сообщении.

После паузы, вызванной пандемией коронавируса, на матчах РПЛ разрешалось присутствие болельщиков в количестве 10% от вместимости стадиона. При этом организованным группам фанатов гостевых команд вход на арену был запрещен.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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