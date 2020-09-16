Сергей Иванов назвал чрезмерным и незаслуженным внимание к футболу в России

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Почетный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ, российский политический деятель Сергей Иванов считает, что отечественный футбол не заслуживает такого ажиотажа, который наблюдается у СМИ.

"Понимаю, что многим это не понравится: я считаю, что внимание СМИ к футболу чрезмерно. Наш футбол такого внимания не заслуживает", - сказал Иванов на пресс-конференции, которая прошла в онлайн-формате в Москве.

"Возьмем все игровые виды спорта. Самый успешный вид спорта в России – это волейбол: мужские и женские клубы, сборные страны становятся и олимпийскими чемпионами, и чемпионаты мира выигрывают, и еврокубки – один за другим. Сколько о волейболе у нас говорят и показывают по сравнению с футболом? Ноль", - рассуждает Иванов.

"Хоккей, игровой вид спорта. Наш хоккей сильный. Здесь нет еврокубков, но ясно, что ЦСКА, СКА "АК Барс" – это сильнейшие европейские клубы. Молодежь без конца приглашают в иностранные клубы, включая канадские, и неплохо играют. В том числе в финальной стадии Кубка Стэнли. Успешнее футбола? Успешнее", - считает он.

"Гандбол женский. Сборная России выигрывает Олимпиады, чемпионаты мира. Много о женском гандболе по сравнению с футболом говорят? Пшик", - сетует Иванов.

"Даже баскетбол, сборная – призер чемпионатов мира, Олимпиад. Возьмите клубы: мужские и женские не просто в "Финале четырех" еврокубках участвуют, но выигрывают. Разве наши футбольные клубы близко к этому стоят? Нет", - отмечает он.

"Футбол – далеко не самый успешный из командных видов спорта в России. Таких перспектив, которые есть у волейбола и женского гандбола, явно не просматривается. Но процентов 90 говорят о футболе, часто занимаются околофутбольными сплетнями, слишком много народу в СМИ кормятся на футболе. У какого-нибудь игрока палец заболел – обязательно об этом напишут", - заявляет он.

По словам Иванова, "если открыть ежедневное печатное спортивное издание,16 страниц: первые 12 страниц можно сразу перелистывать, там кроме футбола ничего, и потом – об остальном".

При этом Иванов согласен, что "футбол – спорт номер один".

"Спорить с этим бессмысленно. Это во всем мире так и у нас. Сам я тоже футбольный болельщик – как и хоккейный, и баскетбольный, и волейбольный, за один известный (ЦСКА) клуб болею во всех его проявлениях, включая гандбол и регби", - заявил он.

Сергей Иванов также является специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.