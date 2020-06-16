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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:26

Болельщикам "Ростова" разрешили попасть на матч с "Сочи" без справок на COVID

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор не будет проверять справки об отсутствии коронавирусной инфекции у болельщиков "Ростова", которые приедут на выездной матч РПЛ против "Сочи".

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"Болельщики, который приедут в Сочи на футбольный матч, так же, как и все гости курорта, должны иметь документы, подтверждающие наличие места проживания на курорте и соблюдать требования Роспотребнадзора", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе отдела территориального управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи во вторник.

Собеседник отметил, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора количество зрителей на стадионе, где пройдет матч, не должно превышать 10% от вместимости стадиона; болельщики должны быть в масках и сидеть друг от друга на расстоянии не меньше полутора метров.

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"Роспотребнадзор не проверяет справки об отсутствии коронавируса. Возможно, их проверят те организации, которые установили такие требования", - подчеркнул представитель Роспотребнадзора.

По его словам, сотрудники Роспотребнадзора работают в круглосуточном режиме на железнодорожных и автобусных вокзалах и аэропортах.

"В настоящее время, в обсерватор Сочи будут направлены только те гости курорта, которые прибыли на курорт из-за рубежа и не имеют постоянного или временного места проживания", - добавил собеседник.

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги "Сочи" - "Ростов" пройдет 19 июня (начало - 20:00 мск) на стадионе "Фишт", вмещающем 45 тыс. человек.

В Сочи, как и во всем Краснодарском крае с 31 марта по 21 июня объявлен карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

футбол ФК Сочи ФК Ростов коронавирус

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