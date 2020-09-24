Луис Суарес перешел из "Барселоны" в "Атлетико"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Уругвайский нападающий ФК "Барселона" Луис Суарес продолжит карьеру в мадридском "Атлетико", сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Отмечается, что "Атлетико" заплатит "Барселоне" 6 млн евро в качестве бонусов.

"ФК "Барселона" выражает благодарность Луису Суаресу за его преданность делу и преданность делу и желает ему всего наилучшего в будущем", - говорится в сообщении.

Суарес перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" летом 2014 годы, в испанском клубе он завоевал 13 титулов . По четыре раза он выиграл чемпионат и Кубок Испании, два раза – Суперкубок Испании, по разу – Лигу чемпионов, чемпионат мира среди клубов и Суперкубок УЕФА.

Он забил 198 мячей в 283 матчах и занимает третье место в списке бомбардиров за всю историю "Барселоны". В чемпионате Испаниии-2014/15 провел 40 голов (59 – во всех турнирах сезона) и получил "Золотую бутсу" как лучший бомбардир в национальных чемпионатах Европы.