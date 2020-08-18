"Барселона" уволила главного тренера

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Кике Сетьен покинул пост главного тренера испанского футбольного клуба "Барселона".

"Совет директоров пришел к соглашению, что Кике Сетьен больше не является главным тренером команды", - говорится в сообщении пресс-службы "Барселоны".

"Это первое решение в рамках более широкой реструктуризации основной команды, которая будет согласована между нынешним техническим секретариатом и новым тренером, о котором будет объявлено в ближайшие дни", - отмечается в сообщении.

Отставка 61-летнего Сетьена состоялась после поражения от мюнхенской "Баварии" со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

Сетьен возглавил "Барселону" в январе нынешнего года. Также он руководил рядом испанских клубов, сборной Экваториальной Гвинеи, был тренером сборной России по пляжному футболу.

В чемпионате Испании прошедшего сезона "Барселона" финишировала на втором месте, а победителем турнира стал мадридский "Реал".