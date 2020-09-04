Месси решил остаться в "Барселоне"

Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси Фото: Reuters

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси заявил, что продолжит играть за эту команду.

"Я собираюсь продолжить работу в "Барсе" и мое отношение не изменится, как бы я ни хотел уйти", - приводит слова аргентинца Goal.com.

"Что я могу сказать, так это то, что я останусь и сделаю все возможное", - отметил Месси.

Как сообщалось, Месси озвучил "Барселоне", игроком которой юридически еще является, решение покинуть ее. Аргентинец пытался воспользоваться пунктом в контракте, который позволял ему расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. "Барселона", однако, настаивала на том, что соответствующая опция в контракте уже не действительна, а потому бесплатно приобрести Месси другой клуб не сможет.

Сумма отступных за Месси составляет 700 млн евро. Ее должны выложить покупатели испанскому клубу, если Месси не сможет добиться статуса свободного агента.

Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года, забив 634 мяча в 731 матче. В составе каталонского клуба он выиграл 34 турнира, стал шестикратным обладателем "Золотого мяча".

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