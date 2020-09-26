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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34

"Спартак" победил "Тамбов" и вновь вышел в лидеры РПЛ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:0 нанесли поражение "Тамбову" в гостевом матче девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Оба гола – на 75-й и 84-й минутах – провел Айртон.

Игра прошла в Саранске, где "Тамбов" проводит домашние матчи.

"Спартак" набрал 20 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице. На три очка он опережает петербургский "Зенит", у которого имеется игра в запасе. Ее он проведет в субботу против "Уфы" дома.

Что касается "Тамбова", он на 13-м месте, 7 очков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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