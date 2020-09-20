"Спартак" в меньшинстве победил "Рубин" в чемпионате России по футболу
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:0 победили казанский "Рубин" в матче восьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги.
На четвертой минуте матча, прошедшего в Казани, гол провел Джордан Ларссон, на 21-й случился автогол защитника "Рубина" Михаила Меркулова.
"Спартак" доигрывал матч в меньшинстве: на 61-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Павел Маслов.
"Спартак" набрал по 17 очков и сравнялся по очкам с лидирующим "Зенитом" (Санкт-Петербург). Москвичи уступают "Зениту" по дополнительным показателям.
"Рубин" – на седьмом месте, 11 очков.