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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42

У футболистов сборной России Джикии и Гилерме подозрение на коронавирус

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Тесты на коронавирус у защитника московского "Спартака" и вратаря столичного "Локомотива" Маринато Гилерме дали сомнительный результат, сообщает пресс-служба сборной России.

"По итогам одного из регулярно проводимых обследований у Георгия Джикии и Маринато Гильерме получены сомнительные результаты тестов. В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займет некоторое время", - говорится в сообщении.

Игроки изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться.

Отмечается, что соответствующих симптомов у них нет, "самочувствие отличное".

Оба игрока готовились в составе сборной России к октябрьским матчам: Сборная России проведет в Москве товарищеский матч против Швеции (8 октября) и два матча Лиги наций против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября)

Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты.

футбол коронавирус

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