Футболист немецкого "Зандхаузена" Жиров вызван в сборную России

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Центральный защитник немецкого футбольного клуба "Зандхаузен" Александр Жиров получил приглашение в сборную России на ее октябрьские матчи, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Зандхаузен" представляет вторую Бундеслигу в чемпионате Германии. 29-летний Жиров играет в этой команде с 2018 года. До этого защищал цвета барнаульского "Динамо", астраханского "Волгаря", махачкалинского "Анжи", томской "Томи", ФК "Краснодар", красноярского "Енисея".

Всего в списке значится 25 футболистов.

вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Cослан Джанаев ("ФК "Сочи"), Антон Шунин ("Динамо" Москва);

защитники - Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак" Москва), Александр Жиров ("Зандхаузен" Германия), Вячеслав Караваев ("Зенит" Санкт-Петербург), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва);

полузащитники - Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак" Москва), Юрий Газинский ("Краснодар"), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Далер Кузяев (в данный момент - без клуба), Антон Миранчук ("Локомотив" Москва), Даниил Фомин ("Динамо" Москва), Денис Черышев ("Валенсия" Испания);

нападающие - Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Федор Смолов ("Локомотив" Москва), Александр Соболев ("Спартак" Москва).

В октябре сборная России проведет три матча – товарищеский против Швеции (8 октября) и встречи Лиги наций против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября). Все игры пройдут в Москве.