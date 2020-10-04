Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:17

Комличенко вызван в сборную России вместо получившего травму Смолова

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу принял решение пригласить защитника Сергея Петрова и нападающего Федора Смолова для подготовки к матчам Лиги наций против Турции и Венгрии.

СпортФутболист немецкого "Зандхаузена" Жиров вызван в сборную РоссииЧитать подробнее

"Сергей Петров и Федор Смолов не прибудут в расположение сборной команды из-за полученных небольших мышечных повреждений. Медицинский штаб сборной получил от врачей клубов исчерпывающую информацию о характере их травм, после чего было принято решение оставить футболистов для продолжения лечения в расположении медицинских служб "Краснодара" и "Локомотива", - говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

"Вместо Петрова и Смолова в сборную вызваны Игорь Смольников из "Краснодара" и Николай Комличенко из "Динамо", - говорится в сообщении.

Сборная России в октябре проведет в Москве два матча Лиги наций против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября) и товарищеский матч против Швеции (8 октября).

Ранее сообщалось, что среди игроков, вызванных в расположении сборной, есть новый игрок. Это центральный защитник немецкого футбольного клуба "Зандхаузен" Александр Жиров .

"Зандхаузен" представляет вторую Бундеслигу в чемпионате Германии. 29-летний Жиров играет в этой команде с 2018 года. До этого защищал цвета барнаульского "Динамо", астраханского "Волгаря", махачкалинского "Анжи", томской "Томи", ФК "Краснодар", красноярского "Енисея".

футбол Лига наций УЕФА

Новости по теме

Новости

"Астон Вилла" со счетом 7:2 победила "Ливерпуль" в чемпионате Англии

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

Экс-чемпион мира по боксу Ковалев получил три года условно в США

Кокорин не сыграет за "Спартак" против "Зенита"

Загребское "Динамо", "Фейеноорд"и "Вольфсберг" стали соперниками ЦСКА в Лиге Европы

Загребское "Динамо", "Фейеноорд"и "Вольфсберг" стали соперниками ЦСКА в Лиге Европы

Россия получит $100 млн от ФИФА за проведение ЧМ-2018

Россия получит $100 млн от ФИФА за проведение ЧМ-2018

ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

Футболист "Баварии" Левандовский признан лучшим игроком Европы

Футболист "Баварии" Левандовский признан лучшим игроком Европы

"Бавария", "Боруссия" и "Челси" достались российским клубам в ЛЧ

"Бавария", "Боруссия" и "Челси" достались российским клубам в ЛЧ

Футболист "Ростова" Шомуродов перешел в итальянский "Дженоа"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');