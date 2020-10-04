Комличенко вызван в сборную России вместо получившего травму Смолова

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу принял решение пригласить защитника Сергея Петрова и нападающего Федора Смолова для подготовки к матчам Лиги наций против Турции и Венгрии.

"Сергей Петров и Федор Смолов не прибудут в расположение сборной команды из-за полученных небольших мышечных повреждений. Медицинский штаб сборной получил от врачей клубов исчерпывающую информацию о характере их травм, после чего было принято решение оставить футболистов для продолжения лечения в расположении медицинских служб "Краснодара" и "Локомотива", - говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

"Вместо Петрова и Смолова в сборную вызваны Игорь Смольников из "Краснодара" и Николай Комличенко из "Динамо", - говорится в сообщении.

Сборная России в октябре проведет в Москве два матча Лиги наций против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября) и товарищеский матч против Швеции (8 октября).

Ранее сообщалось, что среди игроков, вызванных в расположении сборной, есть новый игрок. Это центральный защитник немецкого футбольного клуба "Зандхаузен" Александр Жиров .

"Зандхаузен" представляет вторую Бундеслигу в чемпионате Германии. 29-летний Жиров играет в этой команде с 2018 года. До этого защищал цвета барнаульского "Динамо", астраханского "Волгаря", махачкалинского "Анжи", томской "Томи", ФК "Краснодар", красноярского "Енисея".