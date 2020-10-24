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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:44

Нурмагомедов победил Гэтжи

Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи в поединке, прошедшем в ОАЭ в рамках турнира UFC 254.

Поединок завершился во втором раунде удушающим приемом россиянина.

Таким образом, 32-летний Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Кроме того, россиянин сохранил статус непобедимого бойца: на его счету теперь 29 побед в 29 поединках.

В свою очередь, 31-летний Гэтжи потерпел третье поражение при 22 победах.

Обладателем чемпионского пояса Нурмагомедов стал в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Осенью того же года россиянин защитил титул, выиграв бой у ирландца Конора Макгрегора. В сентябре 2019 года Нурмагомедов вновь отстоял звание чемпиона, победив на этот раз Дастина Порье из США. В апреле нынешего года Хабиб должен был драться с американцем Тони Фергюсоном, однако не смог вылететь в Нью-Йорк, где должен был пройти бой, из-за пандемии коронавируса.

Вместо Нурмагомедова с Фергюсоном дрался Гэтжи. Одержав победу, он добился права на бой против Хабиба.

UFC смешанные единоборства

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