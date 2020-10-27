Нурмагомедов возглавил общий рейтинг UFC
Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вышел на первое место в общем, вне зависимости от весовой категории, рейтинге UFC.
Обновленную версию рейтинга 32-летний спортсмен опубликовал в инстаграме.
It was work of my life, I never got anything easy, and nothing was given to me because I"m nice guy. Hard work, hope for Allah and patience, this three ingredient helps me to get successful, and of course, control and advises from my Father, who invested in me a lot of time and work. - Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так. Упорный труд, Надежда на Аллаха и терпение, вот три качества которые мне помогли прийти к успеху и конечно же постоянный контроль и советы Отца, который вложил в меня очень много времени и труда.
На второе место опустился американец Джон Джонс.
Кроме того, Нурмагомедов лидирует и в рейтинге бойцов легкого веса.
24 октября Нурмагомедов, владеющий чемпионским поясом UFC, одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Таким образом, россиянин сохранил титул. По окончании боя он объявил о том, что завершает карьеру в UFC. Это он делает в статусе непобедимого бойца: в смешанных единоборствах на его счету 29 побед в 29 поединках.