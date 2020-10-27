Нурмагомедов возглавил общий рейтинг UFC

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вышел на первое место в общем, вне зависимости от весовой категории, рейтинге UFC.

Обновленную версию рейтинга 32-летний спортсмен опубликовал в инстаграме.

На второе место опустился американец Джон Джонс.

Кроме того, Нурмагомедов лидирует и в рейтинге бойцов легкого веса.

24 октября Нурмагомедов, владеющий чемпионским поясом UFC, одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Таким образом, россиянин сохранил титул. По окончании боя он объявил о том, что завершает карьеру в UFC. Это он делает в статусе непобедимого бойца: в смешанных единоборствах на его счету 29 побед в 29 поединках.