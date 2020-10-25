Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в UFC

Хабиб Нурмагомеддов Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что завершил свои выступления в UFC.

Информацию об этом он озвучил, выступая с речью после победного боя над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

"This is my last fight."@TeamKhabib pays his respects following a dominant performance at #UFC254 pic.twitter.com/5HiUvJXBJC — UFC (@ufc) October 24, 2020

Субботнюю победу он посвятил своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, ушедшему из жизни летом нынешнего года. Перейдя на русский язык (изначально он выступал на английском) для своих соотечественников, Хабиб пожелал своим соотечественникам как можно чаще быть со своими родителями.

Кроме того, он выразил надежду на то, что он окажется на первом месте в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, то есть в сводном рейтинге.

Поединок Нурмагомедова против Гэтжи завершился во втором раунде удушающим приемом в исполнении российского бойца.

Таким образом, Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах, на его счету 29 побед в 29 поединках. Из них 13 - в UFC.

Знаковым для Нурмагомедова стал 2018 год, когда ему удалось завоевать чемпионский пояс в легком весе. В апреле того года он победил американца Эла Яквинту.

Чемпионский титул в том же году, но в октябре, пытался у него отобрать ирландец Конор Макгрегор. Хабиб победил и его.

В сентябре 2019 года Нурмагомедов вновь отстоял звание чемпиона, победив на этот раз Дастина Порье из США. В апреле 2020 года Хабиб должен был драться с американцем Тони Фергюсоном, однако не смог вылететь в Нью-Йорк, где должен был пройти бой, из-за пандемии коронавируса. Вместо Нурмагомедова с Фергюсоном дрался Гэтжи. Одержав победу, он добился права на бой против Хабиба.