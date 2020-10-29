ЦСКА победил "Спартак" в Континентальной хоккейной лиге

Игровой эпизод у ворот "Спартака" Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА одолели соперников из столичного "Спартака" в центральном матче очередного игрового дня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи, хозяином которой являлся "Спартак" (обе команды домашние матчи проводят на "ЦСКА Арене"), 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) в пользу ЦСКА. Победную шайбу армейцы забросили в овертайме.

Два гола, включая победный, в составе ЦСКА провел Максим Шалунов, один – Мари Кемпе.

В составе "Спартака" точными бросками отличились Сергей Широков и Йори Лехтеря.

Дубль Максима Шалунова приносит армейцам победу в московском дерби, @hccska не проигрывает "Спартаку" в гостях с 2013 года. #СПРЦСК pic.twitter.com/A5eddNzQFW — КХЛ (@khl) October 29, 2020

ЦСКА в 22-х матчах набрал 36 очков. Он является лидером Западной конференции КХЛ, где опережает занимающий второе место петербургский СКА на девять очков.

Что касается "Спартака", он – на восьмом месте. В 21-м матче команда набрала 21 очко.

"Спартак" и ЦСКА встретились в сезоне второй раз: 1 октября также победил ЦСКА (5:4), сделав это также в качестве номинального гостя в паре.