Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:38

ЦСКА победил "Спартак" в Континентальной хоккейной лиге

ЦСКА победил "Спартак" в Континентальной хоккейной лиге
Игровой эпизод у ворот "Спартака"
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА одолели соперников из столичного "Спартака" в центральном матче очередного игрового дня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи, хозяином которой являлся "Спартак" (обе команды домашние матчи проводят на "ЦСКА Арене"), 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) в пользу ЦСКА. Победную шайбу армейцы забросили в овертайме.

Два гола, включая победный, в составе ЦСКА провел Максим Шалунов, один – Мари Кемпе.

В составе "Спартака" точными бросками отличились Сергей Широков и Йори Лехтеря.

ЦСКА в 22-х матчах набрал 36 очков. Он является лидером Западной конференции КХЛ, где опережает занимающий второе место петербургский СКА на девять очков.

Что касается "Спартака", он – на восьмом месте. В 21-м матче команда набрала 21 очко.

"Спартак" и ЦСКА встретились в сезоне второй раз: 1 октября также победил ЦСКА (5:4), сделав это также в качестве номинального гостя в паре.

хоккей КХЛ

Новости по теме

Новости

Футбольный клуб "Ахмат" оштрафовали почти на 400 тысяч рублей

"Зенит" уступил "Боруссии" в Лиге чемпионов и стал аутсайдером группы

"Зенит" уступил "Боруссии" в Лиге чемпионов и стал аутсайдером группы

"Боруссия" - "Зенит". Онлайн

"Боруссия" - "Зенит". Онлайн

"Челси" разгромил "Краснодар" в Лиге чемпионов УЕФА

"Челси" разгромил "Краснодар" в Лиге чемпионов УЕФА

"Краснодар" - "Челси". Онлайн

"Краснодар" - "Челси". Онлайн

Роналду не сыграет с "Барселоной"

Что случилось этой ночью: среда, 28 октября

Бартомеу покинул пост президента ФК "Барселона"

"Локомотив" проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов УЕФА

"Локомотив" проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов УЕФА

"Локомотив" - "Бавария". Онлайн

"Локомотив" - "Бавария". Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');