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"Спартак" победил СКА в Петербурге

"Спартак" победил СКА в Петербурге
Ранее игравший за СКА хоккеист "Спартака Широков поразил ворота своей бывшей команды
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" нанесли поражение петербургскому СКА в центральном матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи, прошедшей в Петербурге, - 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) в пользу "Спартака".

Московский клуб нанес 43 броска в створ ворот, петербургский – 15.

Обе команды представляют Западную конференцию КХЛ. СКА занимает второе место – 25 очков в 20 матчах. "Спартак" – на восьмом месте, восемь очков.

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