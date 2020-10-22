"Спартак" победил СКА в Петербурге
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" нанесли поражение петербургскому СКА в центральном матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Результат встречи, прошедшей в Петербурге, - 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) в пользу "Спартака".
Московский клуб нанес 43 броска в створ ворот, петербургский – 15.
Обе команды представляют Западную конференцию КХЛ. СКА занимает второе место – 25 очков в 20 матчах. "Спартак" – на восьмом месте, восемь очков.
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