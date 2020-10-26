Мозякин первым набрал 900 очков в КХЛ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин стал первым в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) игроком, которому удалось набрать 900 очков в матчах КХЛ.

В домашнем матче против нижегородского "Торпедо" (игра еще продолжается) хоккеист поразил ворота соперника. Благодаря этому Мозякин и набрал юбилейное очко.

В 900 очков Мозякина вошли 407 голов и 493 результативные передачи.

4⃣0⃣7⃣ + 4⃣9⃣3⃣ = 9⃣0⃣0⃣



Сергей Мозякин – первый хоккеист в истории КХЛ, набравший 900 очков! pic.twitter.com/7jUqylrbhV — КХЛ (@khl) October 26, 2020

В феврале 2017 года Мозякин преодолел планку в 1000 очков в российских чемпионатов – в том числе и тех, которые проводились до создания КХЛ.

39-летний Мозякин является двукратным чемпионом мира (2008, 2009 годы) в составе сборной России, двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) в составе "Металлурга".