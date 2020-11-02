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Дмитрий Парфенов назначен главным тренером тульского "Арсенала"

Дмитрий Парфенов назначен главным тренером тульского "Арсенала"
Тренер Дмитрий Парфенов
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - На пост главного тренера футбольного клуба "Арсенал" назначен 46-летний Дмитрий Парфенов, сообщила в понедельник пресс-служба тульского клуба.

В этой должности Парфенов сменил Сергея Подпалого.

Руководитель ПФК "Арсенал" Гурам Аджоев так прокомментировал назначение Парфенова на должность главного тренера: "Я очень рад, что Дмитрий Владимирович возглавил нашу команду. Он непосредственно участвовал в возрождении тульского "Арсенала", играл в третьей лиге, а сейчас горит желанием сделать в Туле сильную команду. Хочу пожелать Дмитрию удачи, и полный вперед".

В свою очередь Парфенов в интервью клубной пресс-службе сообщил, что в тренерский штаб войдут Юрий Ковтун и Андрей Данилов.

"Мы вместе работали в "Урале". Добавится, скорее всего, тренер по физподготовке, который тоже был со мной, но сейчас живет в Бразилии", - сказал Парфенов.

По информации источника, контракт с Парфеновым подписан до конца сезона 2021/22.

Парфенов до июля возглавлял ФК "Урал" и покинул клуб по обоюдному согласию сторон. В сезоне-2018/19 его команда дошла до финала Кубка России. Сезоном ранее он привел ФК "Тосно" (Ленинградская область) к выигрышу кубка.

В чемпионате Тинькофф Российской премьер-лиги "Арсенал" после 13 туров занимает 13-е место, набрав 12 очков.

Арсенал Дмитрий Парфенов Сергей Подпалый

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