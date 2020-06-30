Василий Шестаков: FIAS разработала проект проведения соревнований по самбо в соответствии с требованиями МОК и ВОЗ

Глава Международной федерации самбо рассказал "Интерфаксу" о том, как самбисты выходят из пандемии и поддерживают форму, а также о новых турнирах

Василий Шестаков Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков в интервью корреспонденту "Интерфакса" Дмитрию Кириловскому оценил перспективы возвращения к проведению турниров в период пандемии коронавируса, рассказал об особенностях поддержания формы самбистов во время самоизоляции, о новых турнирах и о разработке календаря на 2021 год

- Василий Борисович, соревнования по некоторым видам спорта возобновляются после паузы, вызванной коронавирусом. Какова ситуация в мировом самбо?

- FIAS, как международная федерация, во многом зависима от глобальной ситуации и от позиции таких организаций как Международный олимпийский комитет и Всемирная организация здравоохранения. Есть объективные препятствия, с которыми мы сталкиваемся при планировании и проведении международных соревнований – это, в первую очередь, закрытые границы или двухнедельный карантин, который должны пройти все прибывшие в ту или иную страну. В ряде государств эпидемия сходит на нет, но ученые прогнозируют вторую волну заболевания осенью. Очень трудно в этой ситуации говорить о чем-то с уверенностью. Этот год стал для всего международного спорта новой реальностью, которая функционирует по новым законам.

Что же касается соревнований по самбо в конкретных странах, то мы активно проводим и будем проводить национальные чемпионаты. Хотим и готовы проводить международные оффлайн-турниры, но вынуждены ждать нормализации эпидемиологической ситуации. А пока FIAS сосредоточился на онлайн-турнирах по самбо. На сегодняшний день мы уже провели соревнования в Европе и Африке, в ближайшие выходные пройдет кубок в Азии, через неделю – в Панамерике, а затем Суперкубок по онлайн-самбо.

- Разрабатывается ли регламент проведения турниров в период пандемии - по аналогии с тем, что совместно разработали Российский футбольный союз и Роспотребнадзор?

- Да, это очень актуальный вопрос, который находится в ведении нашего швейцарского офиса, и буквально на днях мы получили проект соответствующего регламента в соответствии с требованиями МОК и ВОЗ. Думаю, в ближайшее время опубликуем его на нашем официальном сайте.

- Есть ли статистика по заболевшим и переболевшим коронавирусом самбистам в мире?

- Нет, такую статистику мы пока не ведем, так как для этого нужны тесты. О случаях заболеваний COVID-19 среди самбистов нам не известно.

- Как переносят самоизоляцию самбисты и как они поддерживают спортивную форму, есть ли специальные рекомендации FIAS для этого?

- Как международная федерация, мы решили не оставаться в стороне и мотивировать спортсменов к занятию спортом в домашних условиях или на свежем воздухе, если это позволяет эпидемиологическая ситуация в каждой конкретной стране.

Так, в конце марта FIAS запустила флешмоб под названием "Только вместе мы победим коронавирус". Флешмоб предполагал отработку спортсменами бросков и болевых приемом на специальном чучеле-манекене с надписью на груди COVID-19 и нарисованной короной на голове. Мероприятие было призвано поднять дух и объединиться в борьбе с общей напастью. Для меня стало приятной неожиданностью, что флешмоб поддержали спортсмены из 89 стран со всех континентов.

Следующим онлайн-мероприятием стало участие FIAS в кампания White Card, проводимой организацией Peace and Sport в начале июня. Данная акция проходит ежегодно 6 апреля в Международный день спорта на благо развития и мира. Ее цель - содействие миру через спорт. Самбисты всего мира также с удовольствие откликнулись на наш призыв, разместив многочисленные фото и видео в поддержку данной акции.

Сейчас мы запустили новый формат спортивных мероприятий – онлайн-соревнования, в которых спортсмены соревнуются в теоретических знаниях - знаниях самбистских техник. Турниры проходят по континентам и по формату напоминают викторину, в которой необходимо проявить не только смекалку, но и продемонстрировать свой уровень физической подготовки, выполнив ряд упражнений. Соревнования проходят в дружеской атмосфере, и самбисты с удовольствием в них участвуют, тем более, что за призовые места положено денежное вознаграждение. Отдельно хочу сказать, что в Европейском кубке по онлайн-самбо, который состоялся 20-21 июня, в финал вышли представители Германии и Испании, а не России или бывших советских республик, что довольно неожиданно. Приятно удивила и Африка, на смену традиционным лидерам континента - Марокко и Камеруну - пришли представители Конго и Кот-Д'Ивуара.

Думаю, немало неожиданностей нас ждет в Азии и Панамерике. И, конечно, главная сенсация может произойти в финале Суперкубка. По крайней мере, я, как президент Международной федерации самбо, очень на это надеюсь. Для нас важно, чтобы самбо проникало в самые отдаленные уголки земного шара. И это один из действенных методов.

- Недавно сообщалось об отмене нескольких международных турниров, когда их планируется провести? В 2020 году или будут перенесены на 2021 год?

- Здесь многое зависит от того, является ли турнир ежегодным или нет. Например, чемпионат мира по пляжному самбо мы должны были впервые провести в этом году на Кипре, поэтому он переносится на следующий год. А вот континентальный чемпионат в Африке, а также Гран-при Парижа, чемпионат мира среди ветеранов и ряд друг ежегодных турниров – мы вынуждены отменить. Но рассчитываем на чемпионат Европы, который запланирован в Екатеринбурге ориентировочно в сентябре этого года, Кубок Харлампиева – в декабре. Ведется подготовка к Молодежному первенству мира в Сербии и Чемпионату мира в Туркменистане. Но очень многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире и политики национальных правительств.

- Когда планируется приступить к работе над календарем соревнований на 2021 год? Сколько соревнований планируется провести в России?

- Это два взаимосвязанных вопроса. Дело в том, что календарь соревнований-2021 зависит от календаря соревнований-2020. Работа уже идет, но решение будет принято на заседании Исполкома FIAS, который пройдет, скорее всего, осенью.

- В феврале в Сочи состоялся первый в истории чемпионат Лиги боевого самбо. Когда ожидается проведение следующего турнира? Будет ли он проходить только в Сочи или рассматриваются варианты его проведения в других городах и странах?

- Да, это серьезный проект, который, как мы надеемся, станет широко востребован и у национальных федераций, и у зрителей. Соревнования в Сочи - это "пробный шар". Мы проанализировали турнир, его нерв и приняли решение доработать правила, усилить зрелищность. Так что следующий турнир должен стать международным. Далее – планируем выйти на континентальный уровень, ну а в перспективе – сделать нормальной практикой проведение "Лиги боевого самбо" на национальном уровне в целом ряде стран.