Вагнер Лав продлил контракт с "Кайратом"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" объявил о подписании нового контракта с бразильским нападающим Вагнером Лав.

"Футбольный клуб "Кайрат" и Вагнер Лав продлили трудовые соглашения. Таким образом, бразильский форвард будет выступать за "желто-черных" до конца 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Футболист перешел в "Кайрат" летом нынешнего года, с его участием команда впервые за 16 лет выиграла чемпионат Казахстана.

Вагнер Лав известен футбольной общественности по выступлениям за московский ЦСКА. В составе армейского клуба Вагнер Лав играл с 2004 по 2012 годы, а также в 2013 году. Здесь он трижды выиграл чемпионат России, шесть раз - Кубок страны, четыре - Суперкубок России. Один раз вместе с ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА.

Также Вагнер Лав играл за "Шаньдун Лунэн", "Монако", "Аланьяспор", "Бешикташ".