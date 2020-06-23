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Вагнер Лав перешел в "Кайрат"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Бразильский нападающий Вагнер Лав стал игроком казахстанского футбольного клуба "Кайрат", о чем сам спортсмен сообщил в своем инстаграме.

"Очень доволен новым вызовом", - написал он.

Ранее бразильский клуб "Коринтианс" сообщил, что расторг контракт с Вагнером Лавом. По сообщениям СМИ, это произошло потому, что футболист получил предложение из России, а именно - от московского ЦСКА. При этом в РФС пояснили, что ЦСКА не сможет дозаявить нападающего в этом сезоне.

В составе армейского клуба Вагнер Лав выступал с 2004 по 2012 годы, а также в 2013 году. Здесь он трижды выиграл чемпионат России, шесть раз - Кубок страны, четыре - Суперкубок России. Один раз вместе с ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА.

футбол Вагнер Лав

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