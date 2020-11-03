Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:40

"Кайрат" впервые за 16 лет выиграл чемпионат Казахстана по футболу

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Алма-атинский футбольный клуб "Кайрат" завоевал звание чемпиона Казахстана.

В матче 17-го тура чемпионата он одолел команду "Ордабасы" со счетом 3:1 и стал недосягаем для ближайшего преследователя, коим является "Астана".

Один из голов в составе "Кайрата" во вторник провел обладатель Кубка УЕФА и неоднократный чемпион России в составе ЦСКА бразилец Вагнер Лав, перешедший в казахстанскую команду летом этого года.

Чемпионство для "Кайрата" стало первым после 2004 года.

футбол Казахстан Вагнер Лав

Новости по теме

Новости

Дмитрий Парфенов назначен главным тренером тульского "Арсенала"

Дмитрий Парфенов назначен главным тренером тульского "Арсенала"

ЦСКА победил "Ротор" и вышел в лидеры Российской премьер-лиги

ЦСКА победил "Ротор" и вышел в лидеры Российской премьер-лиги

Россиянин Рублев выиграл теннисный турнир в Вене

Россиянин Рублев выиграл теннисный турнир в Вене

"Зенит" обыграл "Химки" и вышел в лидеры Российской премьер-лиги

Украинский боксер-супертяжеловес Усик победил британца Чисору

Украинский боксер-супертяжеловес Усик победил британца Чисору

Гассиев нокаутировал Сефери в дебютном поединке среди супертяжеловесов

Гассиев нокаутировал Сефери в дебютном поединке среди супертяжеловесов

Роналду вылечился от коронавируса

Марадона увидел спасение от коронавируса в российской вакцине

Умер победитель ЧМ-1966 по футболу в составе сборной Англии Стайлз

Футболист МЮ Рэшфорд признан игроком тура Лиги чемпионов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');