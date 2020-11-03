"Кайрат" впервые за 16 лет выиграл чемпионат Казахстана по футболу

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Алма-атинский футбольный клуб "Кайрат" завоевал звание чемпиона Казахстана.

В матче 17-го тура чемпионата он одолел команду "Ордабасы" со счетом 3:1 и стал недосягаем для ближайшего преследователя, коим является "Астана".

Один из голов в составе "Кайрата" во вторник провел обладатель Кубка УЕФА и неоднократный чемпион России в составе ЦСКА бразилец Вагнер Лав, перешедший в казахстанскую команду летом этого года.

Чемпионство для "Кайрата" стало первым после 2004 года.