"Бавария" выпустила именную футболку в честь теннисиста Медведева

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Мюнхенская "Бавария" поздравила российского теннисиста Даниила Медведева с триумфом на Итоговом турнире ATP в Лондоне.

"Даниил, поздравляем с победой в финале Итогового турнира ATP! У нас есть кое-что для тебя здесь, в Мюнхене!" – соответствующее сообщение в честь россиянина появилось в твиттере футбольного клуба.

В честь россиянина "Бавария" выпустила футболку с фамилией Медведева и номером 1 на спине.

Медведев является болельщиком "Баварии", летом нынешнего года он поздравлял команду с выигрышем Лиги чемпионов.

В финале Итогового турнира ATP российский теннисист, являющийся четвертой ракеткой мира, победил австрийца Доминика Тима (№ 3 в мировом рейтинге). На групповом этапе он взял верх над седьмой ракеткой мира немцем Александром Зверевым, первой ракеткой сербом Новаком Джоковичем, девяткой ракеткой аргентинцем Диего Шварцманом. В полуфинале Медведев выиграл у второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.