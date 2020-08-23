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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:47

"Бавария" в шестой раз выиграла Лигу чемпионов УЕФА

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Футболисты мюнхенской "Баварии" победили французский "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.

Результат встречи, прошедшей в Лиссабоне, - 1:0 в пользу "Баварии". На 59-й минуте гол в ее составе провел Кингсли Коман.

"Бавария" в шестой раз выиграла главный клубный турнир Европы (с учетом Кубка чемпионов). Ранее мюнхенский клуб выигрывал турнир в сезона- 1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13

ПСЖ играл в финале впервые.

Из-за пандемии коронавируса, сорвавшей футбольный сезон весной, УЕФА скорректировал формат оставшейся части еврокубков. Со стадии 1/4 финала турнир в ЛЧ прошел в Португалии в формате "Финала восьми", при котором команды в парах играли по разу.

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