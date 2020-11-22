Российский теннисист Медведев впервые выиграл Итоговый турнир ATP
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев стал победителем прошедшего в Лондоне Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В финале Медведев, занимающий четвертую строчку в рейтинге ATP, нанес поражение представителю Австрии Доминику Тиму – третьей ракетке мира.
Результат встречи – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Медведева.
An incredible moment 🏆— ATP Tour (@atptour) November 22, 2020
🇷🇺 @DaniilMedwed, you are a #NittoATPFinals champion!
🎥: @TennisTV pic.twitter.com/cf9ITXSzYo
Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.
MEDVEDEV'S THE MAN IN LONDON!— ATP Tour (@atptour) November 22, 2020
🇷🇺 @DaniilMedwed is the 2020 #NittoATPFinals champion 🏆 pic.twitter.com/B6VtaUKJfr
Медведев впервые стал победителем Итогового турнира ATP. До него триумфатором турнира из представителей российского тенниса был Николай Давыденко, ставший победителем в 2008 году. Чаще всех турнир выигрывал швейцарец Роджер Федерер, шесть раз.
На групповом этапе Итогового турнира-2020 Медведев победил немца Александра Зверева, аргентинца Диего Шварцмана и серба Новака Джоковича. В полуфинале россиянин взял верх над испанцем Рафаэлем Надалем.
Участие в турнире принимал еще один россиянин, Андрей Рублев – он, однако, не смог выйти в плей-офф.