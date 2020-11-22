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Российский теннисист Медведев впервые выиграл Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Медведев впервые выиграл Итоговый турнир ATP
Даниил Медведев во время финального матча Итогового турнира ATP
Фото: Reuters

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев стал победителем прошедшего в Лондоне Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В финале Медведев, занимающий четвертую строчку в рейтинге ATP, нанес поражение представителю Австрии Доминику Тиму – третьей ракетке мира.

Результат встречи – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Медведева.

Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.

Медведев впервые стал победителем Итогового турнира ATP. До него триумфатором турнира из представителей российского тенниса был Николай Давыденко, ставший победителем в 2008 году. Чаще всех турнир выигрывал швейцарец Роджер Федерер, шесть раз.

На групповом этапе Итогового турнира-2020 Медведев победил немца Александра Зверева, аргентинца Диего Шварцмана и серба Новака Джоковича. В полуфинале россиянин взял верх над испанцем Рафаэлем Надалем.

Участие в турнире принимал еще один россиянин, Андрей Рублев – он, однако, не смог выйти в плей-офф.

теннис Даниил Медведев

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