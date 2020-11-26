Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48

У биатлониста сборной России Бабикова перед стартом Кубка мира выявлен COVID

У биатлониста сборной России Бабикова перед стартом Кубка мира выявлен COVID
Биатлонист Антон Бабиков
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В сборной России по биатлону выявлена вспышка коронавируса, вся команда изолирована в отеле, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

СпортНазван состав сборной России по биатлону на первый этап Кубка мираЧитать подробнее

"В среду, 25 ноября, стали известны результаты первого тестирования на коронавирус, которое представители сборной России прошли в Финляндии, где 28 ноября стартует Кубок мира по биатлону. Тесты показали положительный результат у четверых представителей нашей команды - Антона Бабикова, а также врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова, и массажиста Валерия Лашина", - отмечают в пресс-службе.

В среду вечером состоялось заседание медицинской комиссии IBU, для которого российская сторона предоставила всю затребованную информацию - в первую очередь, медицинские документы, включая результаты предыдущих тестов, подчеркивается в сообщении. Эти документы переданы медицинским властям Финляндии, которым предстоит принять решение, касающееся участия членов сборной России в стартовом этапе Кубка мира.

"По состоянию на утро четверга, в соответствии с антиковидным протоколом вся команда изолирована в отеле и не покидает своих номеров. Питание доставляется каждому индивидуально в пищевых контейнерах", - сообщает пресс-служба СБР.

В графике команды также значатся плановые тесты на COVID-19. Часть команды должна пройти их 27 ноября, оставшиеся - на следующий день.

биатлон коронавирус

Новости по теме

Новости

Пеле отреагировал на смерть Марадоны

"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в Лиге чемпионов УЕФА

"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в Лиге чемпионов УЕФА

МОК пригрозил Белоруссии санкциями в связи с ситуацией в стране

Умершие знаменитости

Умер Диего Марадона

Умер Диего Марадона

В ФК "Тамбов" анонсировали бойкот группой игроков матча со "Спартаком"

ЦСКА счел оскорбительными слова Черчесова про нападающего Чалова

ЦСКА счел оскорбительными слова Черчесова про нападающего Чалова

ФИФА включила Роналду и Месси в претенденты на звание игрока года

ФИФА включила Роналду и Месси в претенденты на звание игрока года

"Зенит" проиграл "Лацио" и потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ

"Зенит" проиграл "Лацио" и потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ

"Краснодар" уступил "Севилье" и лишился шансов на плей-офф в ЛЧ

"Краснодар" уступил "Севилье" и лишился шансов на плей-офф в ЛЧ

"Манчестер Сити" предложит Месси 10-летний контракт

"Манчестер Сити" предложит Месси 10-летний контракт
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');