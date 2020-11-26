У биатлониста сборной России Бабикова перед стартом Кубка мира выявлен COVID

Биатлонист Антон Бабиков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В сборной России по биатлону выявлена вспышка коронавируса, вся команда изолирована в отеле, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

"В среду, 25 ноября, стали известны результаты первого тестирования на коронавирус, которое представители сборной России прошли в Финляндии, где 28 ноября стартует Кубок мира по биатлону. Тесты показали положительный результат у четверых представителей нашей команды - Антона Бабикова, а также врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова, и массажиста Валерия Лашина", - отмечают в пресс-службе.

В среду вечером состоялось заседание медицинской комиссии IBU, для которого российская сторона предоставила всю затребованную информацию - в первую очередь, медицинские документы, включая результаты предыдущих тестов, подчеркивается в сообщении. Эти документы переданы медицинским властям Финляндии, которым предстоит принять решение, касающееся участия членов сборной России в стартовом этапе Кубка мира.

"По состоянию на утро четверга, в соответствии с антиковидным протоколом вся команда изолирована в отеле и не покидает своих номеров. Питание доставляется каждому индивидуально в пищевых контейнерах", - сообщает пресс-служба СБР.

В графике команды также значатся плановые тесты на COVID-19. Часть команды должна пройти их 27 ноября, оставшиеся - на следующий день.