Назван состав сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с ее составом на стартовый этап Кубка мира в сезоне-2020/21.

Как сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), состав выглядит следующим образом:

- мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Семен Сучилов;

- женщины: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Тамара Воронина, Анастасия Гореева.

Между тем, чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт пропустит предстоящий сезон из-за беременности.

Первый этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти с 27 по 29 ноября, второй – там же с 30 ноября по 6 декабря.